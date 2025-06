Chelsea : rebondissement dans le dossier Mike Maignan

Alors que les Blues avaient fait de Mike Maignan leur priorité au poste de gardien de but, peu satisfaits de Robert Sanchez et Filip Jorgensen, la situation semble avoir évolué, et la venue du portier international français n’est plus à l’ordre du jour du côté de Chelsea. Selon les informations de Sky Sports, Chelsea n’a pas fait d’offre pour Maignan et dans l’état actuel des choses, il n’y a qu’une faible chance qu’ils signent un autre gardien de but cet été.

Après avoir tenté leur chance avant la Coupe du monde des clubs, mais ne pas avoir réussi à s’entendre avec l’AC Milan. Chelsea a proposé une somme autour des quinze millions d’euros, très loin du total attendu par les Rossoneri pour lâcher leur gardien titulaire. Avec cinq gardiens actuellement sous contrat la saison prochaine (Sanchez, Jorgensen, Petrovic et Bergstrom), l’heure est plus à des mouvements dans le sens des départs que celui des arrivées dans les cages de Chelsea.