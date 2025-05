Le like polémique de Jude Bellingham sur Lamine Yamal

L’élimination du FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions fait des heureux, forcément. Surtout du côté de Madrid, où on a évité le pire : un triplé historique de l’ennemi juré. Et la presse espagnole n’a pas manqué de remarquer un like plutôt polémique de Jude Bellingham.

L’Anglais du Real Madrid a ainsi liké la publication d’Alessandro Bastoni dans laquelle on voit le défenseur italien célébrant, avec Lamine Yamal au sol et souffrant à ses côtés… Auatnt dire que la tension monte avant ce Clasico décisif pour la Liga de ce week-end…