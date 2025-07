Bordeaux fait signer un Tiktokeur

C’est la magie du football amateur et les Girondins de Bordeaux découvrent ce monde là. Avec l’équipe première en National 2 et l’équipe réserve en R1, le club au scapulaire doit constamment renouveler son effectif. Et pour cet été, avec une grosse vague de départ, le club présidé par Gérard Lopez a décidé de faire le ménage dans le sens des départs.

La suite après cette publicité

Et il faut donc annoncer des arrivées. Dans ce sens, Bordeaux a notamment annoncé l’arrivée de 12 recrues pour son équipe réserve. Parmi elles, l’attaquant Florian Pourtuguez qui évoluait à Merignac. Et ce dernier a beaucoup fait parler puisqu’il s’agit d’un célèbre tiktokeur. Surnommé Ndiez sur la plateforme chinoise, il cumule près de 400 000 abonnés où il s’illustre avec plusieurs jeux sur les terrains de football. Souvent avec un maillot de l’OM, sa signature à Bordeaux a déjà créé une petite polémique avec les supporters bordelais.