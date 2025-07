L’entourage de Rodrygo ferme la porte à l’Arabie Saoudite !

La star brésilienne du Real Madrid, Rodrygo, ne semble pas entrer dans les plans de Xabi Alonso. Durant le Mondial des Clubs 2025, plusieurs joueurs semble être devant lui dans la hiérarchie des joueurs offensifs : Arda Güler ou encore la jeune pépite Gonzalo García. Les deux joueurs réalisent une très bonne compétition, alors que pour Rodrygo, la compétition se passe bien plus mal. Le Brésilien n’a réalisé qu’un petit match en tant que titulaire (0 but), et il est de plus en plus annoncé sur le départ. Arsenal est le club qui serait le plus intéressé par l’ancienne pépite de Santos.

Plusieurs clubs d’Arabie Saoudite sont aussi sur le dossier, mais avant même qu’un feuilleton commence, la famille de Rodrygo aurait fermé la porte à la Saudi League selon Miguel Ángel Díaz. Xabi Alonso a déclaré que la mentalité de Rodrygo était exemplaire et qu’il se tenait prêt à jouer lorsque le technicien fera appel à lui. Mais dans la presse espagnole, tout le monde voit Rodrygo sur le départ. Le joueur n’a, pour le moment, pas évoqué sa situation. Affaire à suivre.