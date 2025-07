C’est la guerre entre Liverpool et le Real Madrid

Ces derniers temps, le Real Madrid s’est fait plusieurs ennemis. Entre projet de Super League Européenne et différents dossiers mercato, le club de la capitale espagnole ne s’est pas fait que des amis ces dernières années. On pense forcément au feuilleton Mbappé, qui a clairement exaspéré la direction du Paris Saint-Germain, et les deux écuries sont clairement en froid en ce moment.

Avec Liverpool, c’est sensiblement similaire. Comme l’a expliqué la presse espagnole à plusieurs reprises, les Reds n’ont pas du tout apprécié ce qui s’est passé avec Trent Alexander-Arnold, qui a quitté la Mersey gratuitement cet été pour filer à Madrid. Les Liverpuldiens avaient d’ailleurs réclamé une grosse somme (de 5 à 10 M€ selon les versions) aux Merengues pour que le joueur puisse partir avant la fin du mois de juin et disputer le Mondial des Clubs avec sa nouvelle équipe, voulant en quelque sorte se venger et rendre la vie difficile à Florentino Pérez.

Konaté crée des tensions

Et Marca indique qu’il peut y avoir de nouvelles tensions cet été, dans différents dossiers. D’abord, le cas Rodrygo, convoité par Liverpool. Si le Real Madrid est plutôt vendeur, les négociations - dans le cas où les Reds décident de passer à l’attaque - s’annoncent complexes. Mais c’est surtout Ibrahima Konaté qui cristallise les tensions entre les deux formations, puisque le Real Madrid veut refaire un coup à la Trent Alexander-Arnold avec le défenseur tricolore.

Là aussi, Liverpool va tout faire pour éviter que le Français file à Madrid. Les portes sont fermées cet été sauf si offre faramineuse, et le club anglais va forcer pour le convaincre de prolonger et qu’il ne parte donc pas gratuitement. Mais, comme révélé en exclusivité par nos soins, ça s’annonce compliqué puisque le joueur est plutôt tenté par un départ. Une bonne saison des Reds, auteurs d’un mercato colossal, pourrait éventuellement changer les choses…