Arne Slot pleure le départ de Luis Diaz

Vendu au Bayern Munich contre 75 millions d’euros, Luis Diaz (28 ans) est parti de Liverpool. L’ailier colombien va ainsi connaître une nouvelle étape dans sa carrière. Après un match amical gagné 3-1 contre le Yokohama F. Marinos, le coach de Liverpool Arne Slot lui a rendu hommage : «Il était clair que son départ du LFC serait un jour triste. Tout d’abord, à cause de sa personnalité, parce qu’il avait toujours le sourire, quoi qu’il arrive. (…) Même quand je ne le laissais pas jouer, il donnait tout ce qu’il avait à chaque entraînement, toujours avec le sourire.»

La suite après cette publicité

«Sa chanson me manquera énormément. C’était peut-être l’une des meilleures chansons que nos fans aient pour un joueur», a-t-il poursuivi. Sur l’air de la chanson "Bella Ciao", célèbre pour son importance au sein de la résistance italienne et qui a été reprise dans la série à succès "La Casa del Papel", les supporters de Liverpool entonnaient le chant suivant : «il s’appelle Luis, il est de Barrancas et il joue à Liverpool. Il s’appelle Lucho, il vient de Proto, il est venu pour marquer.»