Real Madrid : la décision étonnante de Xabi Alonso avec Franco Mastantuono

Le 14 août prochain, à sa majorité, Franco Mastantuono intégrera les rangs du Real Madrid, qui a déboursé environ 45 millions d’euros pour l’enrôler. Un gros coup des Madrilènes, puisque le milieu offensif argentin formé à River Plate est considéré comme un des plus gros espoirs de la planète. Et tout indique qu’il va avoir un rôle important dès son arrivée.

La suite après cette publicité

Comme l’indique AS, l’Argentin devrait être important pour le staff technique d’entrée de jeu. En interne, il est considéré comme un titulaire en puissance et il aura du temps de jeu dès les premières journées de Liga. Il n’y aura donc pas de période d’adaptation pour lui : il sera lancé dans le grand bain directement. Aura-t-il les épaules ? On le saura bientôt…