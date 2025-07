Real Madrid : Florentino Perez a tranché pour Vinicius Jr

C’est un dossier qui traîne et qui alimente la presse espagnole depuis de très longs mois maintenant. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr n’a pas encore prolongé. Pourtant, les négociations entre les différentes parties ont débuté il y a plusieurs mois maintenant. Mais toujours aucun accord n’a été trouvé. De son côté, l’Arabie saoudite tente toujours de profiter de la situation pour l’attirer dans ses rangs avec une offre XXL. Et l’arrivée de Kylian Mbappé a aussi un peu plus changé la donne, le Brésilien n’étant plus la seule star (avec Bellingham) de l’effectif.

De quoi lui donner des envies d’ailleurs ? C’était en tout cas ce qu’avançait par moment la presse espagnole qui a beaucoup soufflé le chaud et le froid dans ce dossier. Mais il semblerait que malgré toutes les rumeurs et les polémiques autour de son cas, la situation du Brésilien n’ait pas évolué. Et ce jeudi matin, AS dévoile quelques indiscrétions sur ce dossier épineux. Du moins pas si épineux que ça visiblement. Selon le quotidien madrilène, le Real Madrid est clair : il veut prolonger Vinicius Jr.

Le Real Madrid est tranquille

Pas question de se séparer du Brésilien. Pour preuve, Florentino Perez a été très clair, il veut que l’attaquant continue au Real Madrid et il l’a fait savoir aux autres dirigeants du club. C’est aussi le souhait de l’ailier de 25 ans qui ne se voit pas vraiment ailleurs. Surtout, il a refusé l’offre XXL de l’Arabie saoudite qui était le principal concurrent dans ce dossier. À Madrid, on estime que le club n’a aucun intérêt à vendre Vinicius car trouver un talent comme lui est quasi impossible actuellement sur le marché des transferts. Et s’il existe, il doit coûter bien trop cher.

AS révèle ainsi que les différentes parties discutent mais ne sont, en réalité, pas pressés de trouver un accord. On se dirige même vers une saison assez tranquille sur ce point. Vinicius Jr pourrait se concentrer sur les terrains toute la saison prochaine et évoquer ce sujet bien plus tard dans l’année en 2026 (son contrat s’achève en 2027, ndlr). Au Real Madrid, on est très tranquille sur ce dossier même si on ne souhaite pas briser la grille des salaires du club pour un joueur. Mais Vinicius, irréprochable dans l’attitude et l’esprit d’équipe, est l’un des chouchous de Florentino Perez qui ne veut pas le perdre…