Côme s’offre une pépite du Real Madrid

Côme a annoncé, ce jeudi, la signature du jeune défenseur prometteur Jacobo Ramon, en provenance du Real Madrid. Né à Madrid en 2005, ce dernier va ainsi venir renforcer le secteur défensif de la formation italienne. «Jacobo est un jeune joueur avec de grandes perspectives. Il vient de l’une des académies de jeunes les plus compétitives au monde, où il a pu perfectionner ses compétences, et nous sommes convaincus qu’il aura un impact très positif sur notre équipe», a déclaré Fabregas.

«Je suis vraiment très heureux. C’est un projet spectaculaire et j’ai la responsabilité d’en faire partie et d’aider l’équipe. J’ai parlé avec le coach, sa mentalité sera notre moteur, et je connais déjà certains des joueurs qui sont maintenant mes coéquipiers, comme Assane, Jesus Rodriguez et Nico. Ils m’ont dit qu’il y avait un grand groupe et que je suis prêt à en faire partie», a de son côté assuré le principal concerné.