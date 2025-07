France - Angleterre : les compositions officielles

L’équipe de France fait son entrée en lice dans cet Euro et affronte l’Angleterre pour son premier match dans cette compétition. Une rencontre au sommet entre deux équipes candidates à la victoire finale. Solides lors de leur préparation avec deux succès en deux matchs, les Bleues sont attendues au tournant, un affrontement de haut niveau pour se jauger. En face, les Anglaises sont les tenantes du titre et entendent bien débuter cette compétition par une grande performance. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Laurent Bonadei reste fidèle à son 4-3-3. Peyraud-Magnin en dernier rempart, De Almeida et Bacha sur les côtés de la défense, Lakrar et Sombath forment la charnière. Dans le cœur du jeu, Geyoro est associée à Jean-Françcois et Karchaoui. Enfin pour l’attaque, Cascarino et Baltimore entourent Katoto. Chez les Anglaises, c’est du grand classique, on note tout de même la présence de James qui est préférée à Toone dans l’entrejeu.

Les compositions

France : Peyraud-Magnin - De Almeida, Lakrar, Sombath, Bacha - Geyoro ©, Jean-François, Karchaoui - Cascarino, Katoto, Baltimore

Angleterre : Hampton - Bronze, Williamson ©, Greenwood, Carter - Stanway, Walsh, James - Mead, Russo, Hemp