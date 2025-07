Euro (F) : le sélectionneur de l’équipe de France voit l’Allemagne favorite

Les pieds sur terre. Malgré le parcours parfait de l’équipe de France féminine en phase de poules, avec notamment une victoire impressionnante face à l’Angleterre tenante du titre (2-1), le sélectionneur Laurent Bonadei préfère ne pas s’emballer et estime que l’Allemagne sera tout de même favorite en quarts de finale samedi.

«Pour être favori, il faut avoir gagné un trophée, a-t-il souligné en conférence de presse. On va jouer l’Allemagne qui a gagné 8 fois l’Euro. L’Allemagne sera donc favorite. Mais on est des challengers coriaces, on va donner du fil à retordre à tous nos adversaires. L’Allemagne est mieux classée que nous au classement FIFA. Elles ont été lourdement battues par la Suède (4-1), elles vont certainement se remobiliser.» De leur côté, les Bleues se sont offertes les Pays-Bas dans un match renversant dimanche (5-2). La confiance règne côté français.