Pays-Bas (F) - France (F) : les compositions officielles

Ce dimanche se tient la 3e journée de la phase de poules de l’Euro 2025 avec un duel entre les Pays-Bas et la France. Pour se qualifier, les Bleues ne doivent pas perdre par plus de deux buts d’écart. Les Néerlandaises s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Daphne van Domselaar qui officie comme dernière rempart. Devant elle, on retrouve Kerstin Casparij, Dominique Janssen, Sherida Spitse et Lynn Wilms. Daniëlle van de Donk, Victoria Pelova et Jackie Groenen se retrouvent au milieu de terrain tandis que Chasity Grant et Jill Roord agissent dans les couloirs. Lineth Beerensteyn est seule en attaque.

De leur côté, les Françaises s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Pauline Peyraud-Magnin dans les cages derrière Élise De Almeida, Thiniba Samoura, Alice Sombath et Selma Bacha. L’entrejeu est assuré par Sakina Karchaoui, Oriane Jean-François et Sandie Toletti. Devant, Marie-Antoinette Katoto prend la pointe de l’attaque avec Delphine Cascarino et Sandy Baltimore à ses côtés.

Les compositions

Pays-Bas (F) : Van Domselaar - Casparij, Janssen, Spitse, Wilms - Van de Donk, Groenen, Pelova - Grant, Beerensteyn, Roord

France (F) : Peyraud-Magnin - De Almeida, Samoura, Sombath, Bacha - Karchaoui, Jean-François, Toletti - Cascarino, Katoto, Baltimore