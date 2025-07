PSG : ce que risque vraiment Luis Enrique

« Ce qui s’est passé à la fin du match était une situation que tout le monde aurait pu éviter. J’ai essayé de séparer les joueurs ; il y avait de la tension. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Je n’ai aucun problème à m’exprimer. Après le match, il y avait beaucoup de tension. Tout le monde bousculait les joueurs, à cause de la tension. J’ai vu Maresca bousculer des joueurs, et d’autres le bousculer. Ce sont des situations que nous devrions tous éviter. J’ai donc séparé les joueurs », par ces mots, Luis Enrique s’expliquait après sa gifle à João Pedro, dans les secondes qui ont suivi le coup de sifflet final de la finale de Coupe du Monde des Clubs.

Si l’attaquant brésilien s’en est pris au coach parisien, ce dernier a logiquement été défendu par son patron. « Notre entraîneur est l’entraîneur le plus discipliné et respecté du monde. Il est allé séparer les joueurs qui se bagarraient, et il s’est retrouvé mêlé dedans. Les entraîneurs méritent aussi du respect ». Mais Nasser Al-Khelaïfi a beau avoir défendu Luis Enrique comme il le pouvait après la rencontre, la presse mondiale est choquée.

Il devrait bien s’en sortir

Mais surtout, Luis Enrique s’expose à une sanction de la part de la FIFA. Marca révèle justement ce que risque le coach espagnol en ce lundi matin. Le média espagnol explique d’abord que la FIFA a été clairement étonnée de voir un entraîneur dans ce type de situation. Puis, il explique que le plus probable, c’est que l’ancien du Barça écope d’une sanction économique. Une amende donc, et même dans le cas où il y ait des matchs de suspension, ils seront appliqués lors du prochain Mondial des Clubs… en 2029.

L’hypothèse que Luis Enrique soit sanctionné pour des rencontres de Ligue 1 ou de Ligue des Champions la saison prochaine par exemple est écartée par le journal espagnol. Il faudrait que la situation soit considérée comme très grave, ce qui ne devrait pas être le cas, même si tout dépendra de ce qu’a inscrit l’arbitre dans son compte-rendu de la rencontre. Mais tout indique qu’il n’y aura pas de conséquences pour le Paris Saint-Germain et que Luis Enrique sera là pour la reprise.