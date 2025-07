PSG : Nasser Al-Khelaïfi tape du poing sur la table après la polémique Luis Enrique !

Cette finale de Coupe du Monde des Clubs en aura surpris plus d’un… Alors que le Paris Saint-Germain avait logiquement l’étiquette de favori pour ce duel face à Chelsea, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés sur le score de 3-0, étant cueillis à froid par des Blues particulièrement solides derrière et tranchants lorsqu’ils attaquaient. Une démonstration tactique de l’écurie entraînée par Enzo Maresca. Mais forcément, ce qui fait le plus parler après ce match, ce n’est pas forcément son contenu ou son résultat, mais l’agression de Luis Enrique à João Pedro. L’attaquant brésilien tout juste arrivé à Chelsea a d’ailleurs accusé les Parisiens d’être des mauvais perdants.

Dans la presse européenne, on ne s’attarde donc pas vraiment sur la défaite parisienne, mais surtout sur cette action. Elle a en quelque sorte éclipsé la terrible prestation collective et individuelle parisienne, et des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Nuno Mendes, pas à leur avantage hier soir, passent ainsi à travers les mailles du filet. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs été interrogé sur le geste de son entraîneur.

Nasser monte au créneau

« Notre entraîneur est l’entraîneur le plus discipliné et respecté du monde », a-t-il d’abord lancé en zone mixte dans les heures qui ont suivi le coup de sifflet final de la rencontre. Avant d’ajouter : « il est allé séparer les joueurs qui se bagarraient, et il s’est retrouvé mêlé dedans. Les entraîneurs méritent aussi du respect ».

Pour NAK, Luis Enrique n’a donc rien à se reprocher. Toujours est-il que la FIFA pourrait voir les choses d’un autre œil et certains spécialistes expliquent qu’il y a un vrai risque de sanction pour le tacticien asturien. Affaire à suivre, mais les prochains jours pourraient être accompagnés de mauvaises nouvelles pour l’entraîneur espagnol et donc pour le champion d’Europe en titre…