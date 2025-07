Euro (F) : Laurent Bonadei jubile après la qualification de la France en quarts

L’équipe de France est en quart de finale. Large vainqueur des Pays-Bas dans un match remuant, 5 buts à 2, les Bleus ont assuré une phase de poule presque sans accroc. Après le match sur France Télévisions, le coach de l’équipe de France, Laurent Bonadei, s’est montré fier de son équipe. « Le match est en deux mi-temps, on avait bien démarré, on est revenu au score, on s’est un peu fait peur à la pause. Les joueurs se sont remobilisés, on a réajusté un peu tactiquement et on a ajouté un peu plus de mordant. Ensuite, on a fait une belle deuxième mi-temps, avec plein de buts, c’est le football qu’on aime : un football porté vers l’avant, vers l’offensif. On leur demande de prendre des risques, et ça a payé », commente-t-il juste après le match.

La suite après cette publicité

Avant d’ajouter, « Si, au mois de décembre, au moment du tirage au sort, on avait dit qu’on sortirait avec 9 points et qu’on aurait marqué 11 buts, même moi je n’y aurais pas cru. On a travaillé dur pour ça, et j’espère que ça va encore payer. L’Allemagne a gagné ce tournoi 8 fois. C’est un gros morceau, un match qu’il va falloir très bien préparer. On a 7 jours devant nous. Avec l’apport du public et de nos supporters, on va tout donner. » Rendez-vous dans une semaine pour le quart de finale face à l’Allemagne.