Euro (F) : l’Angleterre rejoint l’Italie au bout du suspense

L’Angleterre et la Suède se disputaient leur qualification pour le dernier carré de l’Euro féminin ce soir et rejoindre le 22 juillet prochain l’Italie, vainqueur de la Norvège hier. Tenantes du titre et favorites, les Anglaises ont longtemps vécu une soirée sans à Zürich, surprises par des Suédoises largement supérieures dans le jeu et réalistes face au but. Asllani dès la 3e minute et Blackstenius (25e) ont même donné deux buts d’avance à une équipe, qui a longtemps cru en sa qualification facile. Les filles de Sarina Wiegman ne parvenaient pas à se montrer dangereuses face à une équipe, qui elle, se signalait sur des contres sans réussir à creuser un peu plus l’écart.

Et puis la sélectionneure lançait toutes ses cartouches offensives, dont Chloe Kelly décisive dès ses premiers ballons, d’abord en lançant l’action menant à la réduction de l’écart signé Bronze (79e), puis en étant passeuse pour Agyemang (81e). En deux minutes, les Lionesses effectuaient un retour que plus personne n’imaginait pour envoyer tout le monde en prolongation. Durant cette demi-heure supplémentaire, les débats se sont équilibrés, avant de voir la Suède afficher plus de maitrise, sans jamais parvenir à se créer de situations franches. Il a donc fallu passer par une épreuve des tirs au but totalement folle, où les tentatives (14 au total pour 5 buts seulement !) ont longtemps échoué. Les Suédoises ont même eu deux balles de match qu’elles n’ont pas réussies à convertir, jusqu’au tir de Lucy Bronze suivi de l’échec de Holmberg qui envoyait l’Angleterre en demi-finale (2-2, 3-2 t.a.b.).