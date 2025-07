Le gouvernement espagnol lance une enquête contre Lamine Yamal

Un anniversaire dont il se rappellera. Alors qu’il a célébré hier ses 18 ans, Lamine Yamal en avait profité pour réaliser une fête ce samedi soir. Cependant les festivités ont été marquées par un scandale. L’ailier droit du FC Barcelone aurait ainsi embauché des personnes atteintes de nanisme pour procéder à des spectacles et des activités de divertissement. Quelque chose qui est contraire à la loi et qui a été dénoncé par l’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE). Cette dernière a d’ailleurs lancé une action en justice contre le joueur.

Selon les informations de la Cope, le gouvernement espagnol a décidé de lancer une enquête envers Lamine Yamal. Ainsi, le ministère des Droits sociaux a demandé au Bureau du Procureur, au Médiateur et au Bureau de lutte contre les crimes de haine de se saisir du dossier afin de déterminer si la fête d’anniversaire de Lamine Yamal a été dénigrante ou non envers ses personnes atteintes de nanisme. Le joueur s’expose ainsi à des amendes pouvant aller de 600 000 à 1 million d’euros. «Nous craignons que les riches, les puissants, croient pouvoir rester impunis», a déploré Jesús Martín directeur général chargé du handicap.