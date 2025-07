Xavi Hernández recalé pour le poste de sélectionneur en Inde ?

Et si l’Inde avait dit non à une légende espagnole pour son poste de sélectionneur ? Selon le Times of India, la fédération indienne de football aurait reçu une candidature au nom de Xavi Hernández dans le cadre du processus de recrutement de son nouveau sélectionneur pour l’équipe nationale. L’ancien entraîneur du FC Barcelone aurait fait parvenir sa candidature par e-mail, comme les 170 autres prétendants. Mais un détail a semé le doute sur cette candidature : en effet, aucun numéro de contact n’était joint au message. Un manque d’information qui a conduit la fédération à rejeter la candidature, malgré l’adresse mail crédible et les propos récents de Xavi déclarant suivre de très près le football indien.

La piste, bien que séduisante, a rapidement été jugée irréaliste par l’AIFF, notamment pour des raisons économiques. «Même s’il était vraiment intéressé, il nous aurait fallu beaucoup d’argent pour le convaincre», aurait reconnu un membre du comité technique. La fédération a finalement restreint sa liste à trois finalistes, parmi lesquels figurait notamment Harry Kewell, avant de s’orienter vers Khalid Jamil, ancien international indien, qui devrait prendre les commandes des Tigres Bleus.