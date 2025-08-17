Menu Rechercher
Un supporter de Brighton est décédé pendant le match contre Fulham

Par André Martins
1 min.
The American Express Community Stadium @Maxppp
Brighton 1-1 Fulham

Un supporter de Brighton, âgé de 72 ans, est décédé après avoir été victime d’un malaise en seconde période du match d’ouverture de la saison de Premier League face à Fulham (1-1), informe la BBC. Malgré l’intervention rapide des services d’urgence, du personnel du club et de l’équipe médicale, l’homme n’a pas pu être réanimé. La rencontre n’a pas été interrompue, les autorités estimant qu’un arrêt aurait pu compliquer les tentatives de secours ou un éventuel transfert vers l’hôpital.

Le directeur général de Brighton, Paul Barber, a réagi : «C’est une fin de match extrêmement triste cet après-midi, et nos pensées les plus sincères vont à la famille et aux amis du monsieur qui a perdu la vie. Bien que cet homme soit au cœur de nos préoccupations, nous sommes également conscients qu’il s’agissait d’une situation émotionnellement difficile pour le personnel et les supporters situés à proximité directe. Dans les jours à venir, nous veillerons à ce que toutes les personnes affectées soient correctement soutenues.»

Pub. le - MAJ le
