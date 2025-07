Newcastle est choqué par la trahison d’Alexander Isak

C’est le dossier qui affole l’Angleterre depuis plusieurs heures maintenant. Alexander Isak a demandé à quitter Newcastle, du moins il souhaite écouter les différentes offres qui pourraient s’offrir à lui. Mais le joueur suédois aurait clairement une préférence pour Liverpool. Cela tombe bien, les Reds sont prêts à sortir le chéquier une fois de plus, après avoir pourtant déjà déboursé plus de 300 M€ pour Wirtz, Frimpong, Kerkez et Ekitike. Une folie dépensière permise par des marchés précédents particulièrement calmes, qui offre une grande latitude aux dirigeants vis-à-vis du fair-play financier anglais.

La suite après cette publicité

L’Angleterre se questionne beaucoup sur ce sujet précis, mais la presse britannique, sous le choc de la décision d’Alexander Isak, commence à prendre le pouls auprès des Magpies, qui viennent d’arriver à Singapour pour leur pré-saison. Sans Isak, resté chez à sa demande. Et à l’origine était évoqué une blessure musculaire.« Bien sûr, c’est un joueur de haut niveau et nous savons tout ce qui se passe autour de lui, mais il est à la maison pour se soigner. Nous voulons conserver nos meilleurs joueurs, c’est mon point de vue, et je tiens à préciser que je ne sais pas ce que les autres ont vu, mais pour nous, il n’est pas là car il est blessé », a ainsi commenté Bruno Guimaraes, l’ancien Lyonnais.

La suite après cette publicité

La direction obligée de changer ses plans

Selon les indiscrétions de la presse anglaise, les joueurs sont sous le choc et surtout déçus de la tournure prise par les événéments. A l’image de Dan Burn, le rugueux défenseur de Newcastle. « Si nous perdions un joueur, nous serions déçus. Nous sommes un groupe soudé qui existe depuis deux ou trois ans maintenant. Le départ d’un joueur ne nous aide pas, mais de notre point de vue, nous contrôlons simplement ce que nous pouvons contrôler. » Bruno Guimaraes refuse d’en dire plus, mais lui qui a jusqu’alors refusé les opportunités de départ pour continuer à développer l’ambitieux projet de Newcastle peut se sentir également floué.

« C’est un attaquant de haut niveau, ses trois dernières saisons parlent d’elles-mêmes. Mais ce que je sais, c’est qu’il est resté à la maison à cause de sa blessure. Ce n’est pas à moi de parler de lui », a-t-il poursuivi. Du côté de la direction, c’est la soupe à la grimace, comme l’écrit The Northern Echo. Alexander Isak était considéré comme la tête de gondole commerciale du club et son joueur phare. L’entraîneur Eddie Howe voulait lui adjoindre les services de Hugo Ekitike cette saison, avant d’envisager un départ du Suédois d’ici un an, au pire. Au final, il pourrait se retrouver sans aucun des deux, alors que le marché des attaquants a déjà considérablement avancé.