Accord conclu entre Tottenham et Crystal Palace pour Eberechi Eze

Longuement courtisé par les Gunners d’Arsenal, Eberechi Eze devrait bel et bien rester à Londres en rejoignant les Spurs. Arrivé à Crystal Palace à 2021, l’international anglais a joué 169 matchs sous les couleurs de Palace, pour un total de 40 buts inscrits toutes compétitions confondues. En effet, selon The Sun, Tottenham aurait conclu un accord d’un peu plus de 60 millions de livres sterling, soit près de 70 millions d’euros, pour s’attacher les services d’Eberechi Eze. Les Spurs verseront 30 millions immédiatement, le reste en plusieurs versements, ce qui permettra aux Eagles de financer le recrutement d’un remplaçant pour leur milieu de terrain anglais de 27 ans. Eberechi Eze était la cible prioritaire du club londonien après la grave blessure au genou de James Maddison pendant la pré-saison.

La suite après cette publicité

Cette signature marque un renfort majeur pour Tottenham, qui a vu échouer l’accord pour Morgan Gibbs-White plus tôt cet été. Eze devrait devenir la sixième recrue du club lors de cette fenêtre de transfert, après notamment Mathys Tel, acheté définitivement, ou encore Mohammed Kudus, renforçant ainsi un effectif désormais mieux armé pour la Premier League et les compétitions européennes. Pour rappel, les Spurs joueront la Ligue des Champions après son sacre en Ligue Europa.