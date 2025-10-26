Diego Moreira révèle ses grands objectifs avec Strasbourg

Depuis l’été 2024, Diego Moreira brille avec Strasbourg. Après six mois peu fructueux à l’OL au début de la cuvée 2023-2024, l’ailier belge brille avec le club alsacien. Recruté en provenance de Chelsea, le joueur de 21 ans est un pilier de Liam Rosenior qui l’utilise à de nombreux postes tant ses qualités et sa polyvalence lui permettre de jouer un peu partout.

La suite après cette publicité

Interrogé ce dimanche par Téléfoot avant son retour à Lyon pour y affronter son ancien club, Moreira a révélé ce qu’il voulait accomplir en Alsace : «se qualifier en Ligue des Champions, essayer de gagner la Conférence League et pourquoi pas la Coupe de France. C’est ça nos ambitions cette saison.» Voilà qui est dit.