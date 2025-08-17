Les supporters de Crystal Palace furieux après le but annulé d’Eze contre Chelsea !

Alors que la Premier League vient tout juste de reprendre, Chelsea acceuillait Crsytal Palace ce dimanche à 15h. Et dès la 15e minute de jeu, le match s’est enflammé : une grosse polémique sur l’arbitrage a eu lieu à Stamford Bridge. Eberechi Eze pensait avoir ouvert le score pour Crystal Palace sur coup franc, mais son but a finalement été annulé par la VAR. En cause : la présence de Marc Guehi à moins d’un mètre du mur de Chelsea au moment du tir, une infraction à la loi 13 du football. L’arbitre a donc accordé un coup franc indirect et refusé le but.

La suite après cette publicité

Une décision qui a provoqué la colère des supporters sur les réseaux sociaux. Certains estiment que « le football est mort » et que la VAR « gâche déjà tout » dès la première journée de Premier League. Toujours 0-0 entre les deux équipes alors que le match, débuté à 15h, se poursuit.