N2 : Bordeaux enchaîne face à Locminé et poursuit sa folle série
Le Girondins de Bordeaux étaient de retour ce samedi en National 2 avec un choc face à Locminé. En très grande forme depuis plusieurs semaines, la formation de Bruno Irles pouvait enchaîner un nouveau succès et clairement s’affirmer comme un prétendant à la montée en fin de saison en revenant à auteur du leader.
Face à un adversaire qui lui avait causé beaucoup de mal la saison dernière, Bordeaux avait mal débuté en concédant l’ouverture du score de Ngassaki Ndongo. Mais au retour des vestiaires tout a basculé. Trichard a égalisé dès la 48e alors que Diagouraga a marqué le deuxième but dans la foulée. Et pour ne rien arranger du côté de Locminé, Belhaj a été expulsé. De quoi offrir des espaces aux Girondins mais le score n’a plus bougé. Bordeaux est 3e ex aeqo.
