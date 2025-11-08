Menu Rechercher
Commenter 3
National 2

N2 : Bordeaux enchaîne face à Locminé et poursuit sa folle série

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp
Bordeaux Locminé

Le Girondins de Bordeaux étaient de retour ce samedi en National 2 avec un choc face à Locminé. En très grande forme depuis plusieurs semaines, la formation de Bruno Irles pouvait enchaîner un nouveau succès et clairement s’affirmer comme un prétendant à la montée en fin de saison en revenant à auteur du leader.

La suite après cette publicité

Face à un adversaire qui lui avait causé beaucoup de mal la saison dernière, Bordeaux avait mal débuté en concédant l’ouverture du score de Ngassaki Ndongo. Mais au retour des vestiaires tout a basculé. Trichard a égalisé dès la 48e alors que Diagouraga a marqué le deuxième but dans la foulée. Et pour ne rien arranger du côté de Locminé, Belhaj a été expulsé. De quoi offrir des espaces aux Girondins mais le score n’a plus bougé. Bordeaux est 3e ex aeqo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier