Serie A : pas de vainqueur dans le derby de Turin

Juventus 0-0 Torino

La Juventus recevait son voisin le Torino ce samedi pour un derby piémontais à la portée de la Vieille Dame. Pourtant, les hommes de Luciano Spalletti se sont cassés les dents. Largement dominateurs et effleurant les 80% de possession sur toute la rencontre, les pensionnaires de l’Allianz Stadium n’ont pas réussi à convertir leurs occasions.

Juventus 0 Torino 0 terminé Logo DAZN

Malgré un Kenan Yildiz en grande forme et un premier acte largement maîtrisé, la Juve s’est faite peur en seconde période. Finalement, la VAR sur le but de Giovanni Simeone (47e) et les parades de Michele Di Gregorio ont frustré le Torino (60e, 63e). Malgré son caviar pour Jonathan David (68e) et sa lourde frappe (72e), Yildiz n’a pas pu empêcher la Juve de concéder un nul frustrant (0-0). Avec ce score vierge, la Juventus est cinquième. Le Torino stagne à la 11e place.

