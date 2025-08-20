Commission de discipline : Aït Boudlal et Mouton connaissent leur sanction

Ce mercredi, la première commission de discipline concernant la Ligue 1 cette saison vient d’avoir lieu. Expulsé contre Marseille, le jeune Rennais Abdelhamid Aït Boudlal a écopé d’une suspension de deux matches suite à son carton rouge ainsi qu’un match avec sursis.

Louis Mouton qui a pris un carton rouge lors de la victoire du SCO Angers contre le Paris FC (1-0) connait aussi sa sanction. Ainsi, il manquera un match et un autre avec sursis.

La commission de discipline du 20 août 2025

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Abdelhamid AIT BOUDLAL (Stade Rennais FC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Louis MOUTON (Angers SCO)

LIGUE 2 BKT

Quatre matchs de suspension ferme

Christ Inao OULAÏ (SC Bastia)

Deux matchs de suspension ferme

Tom DUCROCQ (SC Bastia)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Daylam MEDDAH (Pau FC)

2e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Pau FC du vendredi 15 août 2025

Comportement de M. Luis DE SOUSA, Directeur sportif du Pau FC

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

2e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Pau FC du vendredi 15 août 2025

Comportement de M. Dominique AGOSTINI, entraîneur des gardiens du SC Bastia

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

2e journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – ESTAC Troyes du vendredi 15 août 2025

Comportement de M. Grégory PROMENT, entraîneur du Clermont Foot 63

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

INCIDENTS

LIGUE 2 BKT

1ère journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – Grenoble Foot 38 du samedi 9 août 2025

Comportement de M. Max MARTY, Directeur général du Grenoble Foot 38

Trois matchs de suspension ferme et trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 26 août 2025 à 00h00.