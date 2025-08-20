Commission de discipline : Aït Boudlal et Mouton connaissent leur sanction
Ce mercredi, la première commission de discipline concernant la Ligue 1 cette saison vient d’avoir lieu. Expulsé contre Marseille, le jeune Rennais Abdelhamid Aït Boudlal a écopé d’une suspension de deux matches suite à son carton rouge ainsi qu’un match avec sursis.
Louis Mouton qui a pris un carton rouge lors de la victoire du SCO Angers contre le Paris FC (1-0) connait aussi sa sanction. Ainsi, il manquera un match et un autre avec sursis.
La commission de discipline du 20 août 2025
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis
Abdelhamid AIT BOUDLAL (Stade Rennais FC)
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Louis MOUTON (Angers SCO)
LIGUE 2 BKT
Quatre matchs de suspension ferme
Christ Inao OULAÏ (SC Bastia)
Deux matchs de suspension ferme
Tom DUCROCQ (SC Bastia)
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Daylam MEDDAH (Pau FC)
2e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Pau FC du vendredi 15 août 2025
Comportement de M. Luis DE SOUSA, Directeur sportif du Pau FC
Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
2e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Pau FC du vendredi 15 août 2025
Comportement de M. Dominique AGOSTINI, entraîneur des gardiens du SC Bastia
Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
2e journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – ESTAC Troyes du vendredi 15 août 2025
Comportement de M. Grégory PROMENT, entraîneur du Clermont Foot 63
Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
INCIDENTS
LIGUE 2 BKT
1ère journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – Grenoble Foot 38 du samedi 9 août 2025
Comportement de M. Max MARTY, Directeur général du Grenoble Foot 38
Trois matchs de suspension ferme et trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
La sanction prend effet à partir du mardi 26 août 2025 à 00h00.
