Newcastle répond fermement à Alexander Isak dans un communiqué

Quelques heures seulement après la déclaration d’Alexander Isak affirmant vouloir quitter le club et dénonçant des promesses non tenues de la part de ses dirigeants, Newcastle a publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux ce mardi soir. L’attaquant suédois de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2028 et suivi par Liverpool, avait assuré que « la relation ne pouvait pas continuer », ouvrant ainsi la porte à un départ dès ce mercato estival.

Dans sa réponse, le club se veut ferme et rappelle sa position dans un communiqué officiel : « Nous sommes déçus d’avoir découvert cette publication d’Alexander Isak. Alex reste sous contrat et aucun dirigeant n’a jamais donné son accord pour qu’il parte cet été. Nous voulons garder nos meilleurs joueurs, mais nous devons agir dans l’intérêt de Newcastle, de l’équipe et de nos supporters, et les conditions d’une vente n’ont pas été réunies. Nous ne prévoyons pas qu’elles le soient. Ce club est fier de ses traditions et Alexander Isak reste un membre de notre famille, il sera accueilli lorsqu’il sera prêt à rejoindre ses coéquipiers. »