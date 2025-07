Liverpool : la réponse évasive de Van Dijk sur l’arrivée possible d’Isak

Au micro d’Anfield Wrap, le capitaine des Reds Virgil van Dijk a évoqué la course à l’armement massif réalisé en Premier League chez les cadors. Arsenal, Chelsea, Manchester City et Manchester United se sont tous copieusement renforcés ces dernières semaines, et Liverpool n’est évidemment pas en reste avec les arrivées déjà conclues de Wirtz, Frimpong, Kerkez et Ekitike, en attendant potentiellement celle d’Alexander Isak. « Cette saison, nous partons tous de zéro. Je pense que chacun a essayé d’améliorer son équipe – et nous aussi, je pense que nous avons réalisé d’excellents ajouts à l’équipe jusqu’à présent », a commenté le défenseur néerlandais, qui a prolongé son contrat.

La suite après cette publicité

Relancé sur le cas Isak, il a glissé une petite phrase qui, selon la presse anglaise, prouve que les Reds sont passés à l’attaque. « On verra bien ce qui se passera pour la suite du mercato. Mais je pense que tout repose sur le travail acharné, sur notre qualité et notre régularité, et nous savons tous combien c’est difficile. Nous allons donc nous concentrer sur nous-mêmes, et le travail acharné est déjà en cours – nous travaillons très dur à l’entraînement, avec des doubles séances sous la chaleur et l’humidité d’ici », a-t-il glissé. Liverpool est en stage de pré-saison à Hong-Kong.