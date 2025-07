Euro féminin : les Bleues lancent parfaitement leur compétition en s’imposant face à l’Angleterre

La France débute son Championnat d’Europe féminin dans un « groupe de la mort » face à l’Angleterre, tenante du titre. Malgré une série impressionnante de huit victoires consécutives, dont six en Ligue des Nations, qui fait des Bleues la première équipe féminine de Ligue A à franchir la phase de groupes invaincue, leur difficulté historique à dépasser les phases à élimination directe reste un frein. De son côté, l’Angleterre, forte d’une large victoire 7-0 contre la Jamaïque, cherche à consolider sa forme après une saison en dents de scie, avec l’objectif ambitieux de devenir la première équipe à conserver son titre européen depuis 2013. Dès l’entame, les Bleues ont subi leur première alerte. La défense française avait laissé James seule dans la surface, et la numéro 7 anglaise a frappé, mais son tir est passé largement au-dessus (2e).

Après une entame délicate, les Bleues ont progressivement pris le contrôle du ballon, réussissant ainsi à repousser le bloc anglais. Les Françaises ont rapidement pris l’initiative en relançant depuis l’arrière, témoignant d’une belle maîtrise collective. Sur un joli débordement de Bacha côté gauche, Williamson a pu dégager calmement le ballon (14e). Pourtant, c’est l’Angleterre qui a d’abord cru ouvrir le score grâce à Russo, mais le but a été refusé pour hors-jeu (17e). Cette alerte a réveillé les Bleues, conscientes qu’elles ne pouvaient se permettre la moindre imprécision en défense. Magnifique relance de Sombath, qui a tenté un lob sur Hampton, mais Karchaoui a manqué sa reprise, envoyant le ballon dans le petit filet extérieur gauche (25e).

Entrée réussie pour la France

L’équipe de France a finalement trouvé son déclic. De Almeida a réalisé une superbe ouverture pour Delphine Cascarino côté droit, qui a centré puissamment devant le but. Katoto, sortie du marquage adverse, a poussé le ballon au fond des filets (36e, 1-0). Dans la foulée, Baltimore a été trouvée côté gauche ; elle a temporisé, puis a trompé Hampton d’un tir du droit qui a filé sous la barre (39e, 2-0). Au retour des vestiaires, Élisa De Almeida s’est de nouveau illustrée sur son côté : elle a frappé du pied gauche, mais n’a trouvé que le petit filet extérieur droit (52e). Quelques minutes plus tard, Karchaoui a été servie côté gauche ; elle a centré puissamment devant le but, mais malheureusement, aucune coéquipière n’était à la réception (59e).

Malgré quelques tentatives anglaises, l’équipe de France s’est montrée supérieure en fin de match. Les Bleues ont affiché un jeu plus cohérent et mieux organisé, tout en faisant preuve d’une réelle solidité sur le plan physique. Mais les Anglaises ont fini par trouver la faille après plusieurs tentatives, en réduisant l’écart à la 87e minute. Sur un corner venu de la droite, le ballon a été repoussé dans l’axe, et Walsh a placé une frappe enroulée du droit. Pauline Peyraud-Magnin s’est bien détendue, mais n’a pu empêcher le ballon de franchir la ligne, manquant de quelques centimètres (2-1). Grâce à ce succès maîtrisé, du moins pendant une grande partie du match, l’équipe de France a parfaitement lancé son Euro. Les Bleues prennent la deuxième place du groupe, derrière les Pays-Bas, vainqueurs 3-0 du Pays de Galles un peu plus tôt.