Le PSG change tout pour son mercato après la débâcle contre Chelsea

Malgré une saison plus que réussie sur tous les plans, le Paris Saint-Germain a vu sa note légèrement baisser après la lourde défaite concédée contre Chelsea, en finale du Mondial des Clubs (3-0). Au-delà des polémiques après le coup de sifflet final, obligeant Nasser Al-Khelaïfi à s’en mêler, le club francilien a également semblé épuisé par cette longue saison, historique, mais éprouvante. Et en vue de la prochaine saison, le PSG a décidé de prendre une nouvelle mesure sur le mercato pour rester compétitif.

La suite après cette publicité

Dans son édition du jour, L’Équipe assure que la débâcle concédée au MetLife Stadium a convaincu le PSG d’un certain besoin de se renouveler en raison de l’accumulation des matches, mais aussi pour revoir la concurrence. Ainsi, plusieurs priorités pour le mercato ont changé. D’abord, la grande priorité reste la défense centrale. En ce sens, le cas Ilya Zabarny (Bournemouth) n’est pas encore bouclé. Mais l’état de santé de Presnel Kimpembe et le temps de jeu de Lucas Hernández pousseraient également à recruter.

La suite après cette publicité

Un profil à la Joshua Kimmich ciblé

Autre question, celle des latéraux. Après leur saison exceptionnelle, Nuno Mendes et Achraf Hakimi auront besoin de souffler. S’ils ont montré une excellente capacité physique cette saison, les deux latéraux parisiens étaient souvent relayés par Joao Neves, Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu. Et avec l’incertitude Nordi Mukiele, de retour de prêt du Bayer Leverkusen, Paris aimerait ainsi trouver une solution viable pour doubler ces postes, étant donné que seul David Boly (16 ans) est disponible à ce poste.

Autre secteur, celui du milieu de terrain. Si Luis Enrique a trouvé sa plaque tournante avec Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, la rotation avec Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, en qui le staff parisien est élogieux, reste maigre. La direction parisienne aimerait installer un profil expérimenté, à la Joshua Kimmich, avec un profil différent des titulaires. Enfin, en attendant d’éventuels départs sur le plan offensif, Luis Campos reste à l’affût et serait toujours en contact avec Victor Osimhen ou encore Rafael Leão. L’été pourrait être finalement bien animé du côté de Paris.