La prédiction de Djibril Cissé sur la reconversion de Xabi Alonso

Dans le dernier épisode de l’émission The Bridge, diffusé ce mardi soir à 19 heures sur la chaîne YouTube, Djibril Cissé s’est joint à Aurélien Tchouaméni, Sébastien Abdelhamid, Arthur Fils et Edgar-Yves pour un échange riche en anecdotes et en réflexions sur le monde du sport et de la transmission. Invité spécial de cette nouvelle émission, l’ancien international français a notamment évoqué son passage à Liverpool, où il a côtoyé Xabi Alonso. Interrogé sur la reconversion de son ancien coéquipier en entraîneur, Cissé a partagé une anecdote révélatrice, soulignant à quel point cette évolution de carrière paraissait inévitable. Il a confié que, déjà à l’époque, Alonso dégageait une vision tactique hors du commun, toujours attentif aux détails et à l’équilibre du jeu.

Pour Cissé, la trajectoire de l’Espagnol vers les bancs de touche était non seulement attendue, mais aussi naturelle tant il incarnait déjà le rôle de leader réfléchi au sein du vestiaire : «lui c’était destiné qu’il soit coach. Il y a des mecs comme ça en tant que joueur, tu sais que… Il est très calme. Il y a beaucoup de gens qui mettent Steven Gerrard en haut et je ne le mets pas loin. Je ne le mets pas loin parce que technique de passe incroyable. Et il va vous régaler, il va rentrer dans les jeux avec. Il adore le football et c’est un mec… Voilà, c’est un mec football, intelligence football». Une évidence qui résonne aujourd’hui avec le succès rencontré par Alonso dans sa nouvelle vie de coach.