Vincent Kompany s’exprime sur la blessure de Jamal Musiala

Après la défaite du Bayern Munich face au PSG (2-0) lors du quart de finale du Mondial des clubs 2025, le coach bavarois, Vincent Kompany s’est exprimé sur la terrible blessure de Jamal Musiala. Le prodige allemand s’est cassé la cheville sur une sortie de Gigio Donnarumma quelques secondes avant la mi-temps. Vincent Kompany a avoué que la blessure de Musiala a impacté émotionnellement l’équipe bavaroise. Le PSG a donc éliminé le Bayern Munich après un match plutôt équilibré.

«Après ce qui est arrivé à Musiala, l’émotion était intense, car personne n’aimait voir ça. Nous espérons que ce n’est pas trop grave et qu’il recevra les meilleurs soins médicaux. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut rester calme. C’était un accident, une minute avant la fin de la première mi-temps… Nous n’avons pas eu de chance», a exprimé, rempli d’émotion, Vincent Kompany. L’entraîneur bavarois n’a pas voulu évoquer la gravité de la blessure : «c’était très difficile. Je n’ai jamais été aussi en colère, et ce n’était pas dirigé contre les joueurs, mais parce que c’est arrivé à lui. Il y a beaucoup de choses importantes dans la vie, mais pour ces jeunes, le football, c’est leur vie. On se sent impuissant. Ce qui me fait vraiment bouillir, ce n’est pas le résultat, mais ce qui est arrivé à Jamal. Ça ne se présente pas bien. Si vous regardez les images, vous pouvez voir qu’il s’est blessé. Mais je ne ferai pas de diagnostic.» Malgré l’élimination du Bayern, le coach belge reste fier de la prestation de son équipe : «nous n’avons pas été récompensés pour notre jeu, non pas à cause de notre football, mais parce que c’est comme ça. Ils ont aussi commis des erreurs. La seule chose qui me désole, c’est que nous n’ayons pas concrétisé nos deux dernières occasions. Le match s’est joué sur un score serré. Nous aurions pu mener, même 2-0.»

