Niko Kovac prolonge avec le Borussia Dortmund
Arrivé au Borussia Dortmund le 30 janvier dernier, Niko Kovac a réussi de belles choses avec le club de la Ruhr. Missionné pour redresser un club en difficulté sous Nuri Sahin, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et du Bayern Munich a atteint son objectif avec brio en permettant à Dortmund de terminer à la 4e place la saison dernière.
✍️ Borussia Dortmund und Niko Kovac gehen gemeinsam in die Zukunft: Der Cheftrainer hat seinen Vertrag beim achtmaligen Deutschen Meister bis zum 30. Juni 2027 verlängert.Voir sur X
En guise de confiance et de récompense, le BVB a annoncé la prolongation de contrat de l’entraîneur de 53 ans ce mardi : «le Borussia Dortmund et Niko Kovac avancent ensemble vers l’avenir : l’entraîneur en chef a prolongé son contrat avec l’octuple champion d’Allemagne jusqu’au 30 juin 2027.» Une formidable nouvelle pour l’entraîneur croate.
