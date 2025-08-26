Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Bundesliga

Niko Kovac prolonge avec le Borussia Dortmund

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Kovac @Maxppp

Arrivé au Borussia Dortmund le 30 janvier dernier, Niko Kovac a réussi de belles choses avec le club de la Ruhr. Missionné pour redresser un club en difficulté sous Nuri Sahin, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et du Bayern Munich a atteint son objectif avec brio en permettant à Dortmund de terminer à la 4e place la saison dernière.

La suite après cette publicité
Borussia Dortmund
✍️ Borussia Dortmund und Niko Kovac gehen gemeinsam in die Zukunft: Der Cheftrainer hat seinen Vertrag beim achtmaligen Deutschen Meister bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Alle Infos:
Voir sur X

En guise de confiance et de récompense, le BVB a annoncé la prolongation de contrat de l’entraîneur de 53 ans ce mardi : «le Borussia Dortmund et Niko Kovac avancent ensemble vers l’avenir : l’entraîneur en chef a prolongé son contrat avec l’octuple champion d’Allemagne jusqu’au 30 juin 2027.» Une formidable nouvelle pour l’entraîneur croate.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Dortmund

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier