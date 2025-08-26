Chelsea réalise une vente à 27 M€

Si on se demande encore comment Chelsea fait pour recruter autant de joueurs, c’est parce que le club londonien sait aussi en vendre énormément. Le dernier exemple en date se nomme Carney Chukwuemeka. Le milieu de terrain anglais de 21 ans vient d’être vendu au Borussia Dortmund en échange de 27 M€.

La suite après cette publicité

«Le Borussia Dortmund a recruté Carney Chukwuemeka en provenance du Chelsea FC. Le joueur de 21 ans, qui a déjà joué en prêt pour le BVB lors de la deuxième moitié de la saison dernière et lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, s’est engagé avec l’octuple champion d’Allemagne jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site des Marsupiaux. Un nouveau départ qui permet aux Blues d’enregistrer environ 312 M€ de ventes cet été. Colossal.