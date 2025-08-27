Menu Rechercher
Le Borussia Dortmund a bouclé l’arrivée de son nouvel attaquant

Par Aurélien Macedo
Alors que Maximilian Beier n’a pas vraiment convaincu en concurrence avec Serhou Guirassy, le Borussia Dortmund cherche une vraie alternative au Guinéen. Ainsi, le nom de Fabio Silva (23 ans) revient régulièrement ces dernières semaines. Prêté l’an dernier à Las Palmas, le buteur portugais avait brillé avec 10 buts et 3 passes décisives en 25 matches disputés.

Selon The Athletic, le transfert est bouclé et il ne manque que l’officialisation. Ainsi, le Borussia Dortmund va débourser 22,5 millions d’euros ainsi que 4 millions d’euros pour obtenir sa signature. Arrivé en provenance du FC Porto à 18 ans du côté de Wolverhampton à l’été 2020, Fabio Silva avait alors coûté le montant astronomique de 40 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
