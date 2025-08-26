Florian Wirtz explique pourquoi il a préféré Liverpool au Bayern Munich

Nouveau joueur de Liverpool, Florian Wirtz (22 ans) a quitté cet été le Bayer Leverkusen où il a terminé sa formation. L’ancien du FC Cologne avait aussi le choix du Bayern Munich qui était un prétendant déclaré de longue date. Dans un entretien pour Kicker, le milieu offensif a justifié son choix : «j’ai toujours eu le sentiment de pouvoir faire ce que je voulais. C’est pourquoi je ne me suis pas mis la pression pour prendre une décision rapide. J’avais déjà longuement réfléchi aux deux clubs et, au final, la décision n’a pas été facile. Mais je l’ai prise avec une conviction absolue et j’en suis heureux.»

Après avoir discuté avec Arne Slot et Vincent Kompany, Florian Wirtz a davantage adhéré au projet proposé par le premier : «les discussions avec Arne ont été très, très bonnes dès le début. Il m’a convaincu dès la première rencontre. Il m’a donné des idées claires et une vision claire de la façon dont il pouvait et voulait m’utiliser dans son équipe. Ceci, combiné à la structure de l’équipe, m’a vraiment convaincu. Il me voyait au poste de numéro 10, là où je joue le mieux. J’ai été recruté à ce poste, car ils me faisaient confiance pour améliorer l’équipe. Et j’essaie d’être à la hauteur de cette confiance du mieux que je peux.»