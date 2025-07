FC Metz : Matthieu Udol annonce ses envies de départ

C’est l’un des feuilletons de l’été à Metz. Capitaine héroïque du club mosellan depuis des années, Matthieu Udol est l’un des joueurs les plus importants des Grenats. Ces derniers jours, son avenir faisait jaser. En effet, sous contrat jusqu’en 2027, le défenseur gauche était ciblé par de nombreux clubs dont le RC Lens. Bénéficiant d’un bon de sortie de sa direction, le joueur de 29 ans n’est finalement toujours pas parti. Un crève-cœur pour l’intéressé qui, après un message posté en story Instagram hier soir, est sorti du silence ce samedi sur les ondes de RMC : «je suis forcément un peu déçu. J’ai eu des discussions avec le club pour expliquer mon souhait de découvrir autre chose. Je suis déçu de la tournure que prennent les événements parce que j’ai de nouvelles ambitions et, surtout, parce qu’on m’avait laissé la porte à demi ouverte avant d’être refermées. Je suis resté la saison dernière en Ligue 2 pour aider le club à monter : je devais, en quelque sorte, une année au club. La mission est accomplie, c’est une grande satisfaction, mais aujourd’hui, je suis déçu de constater que ça ne se passe pas comme ça aurait dû.»

Relancé sur son incompréhension vis-à-vis de sa situation, Udol n’a pas hésité à rappeler qu’il devrait être le maître de son sort et souhaite un peu plus de compréhension de ses dirigeants : «concernant les conditions financières, je comprends totalement. En revanche, au niveau du choix du club, je ne suis pas d’accord. C’est à moi de décider où j’ai envie d’aller. Cette condition, je ne peux pas l’accepter. Le président a dit qu’il ne voulait pas aller au clash avec moi. Je n’ai pas envie d’y aller non plus. C’est dans l’intérêt de personne. J’espère simplement que ma décision et mon désir de partir seront respectés du côté du club. Même si mon club de cœur reste le FC Metz, j’ai des ambitions afin de performer encore quelques années au plus haut niveau : je suis un compétiteur et je veux essayer d’aller chercher des challenges un peu plus haut.» Pour finir, Udol a laissé planer le doute sur ses prochaines actions avec le FC Metz : «je ne sais pas encore même si je dois respecter mes engagements envers le club. Ce que j’attends désormais, c’est un signal de leur part. Je les ai déjà rencontrés à plusieurs reprises, ils connaissent ma volonté. C’est à eux que la décision finale appartient.»