Barça : les vérités de Deco sur l’échec Vitor Roque

L’attaquant brésilien de 20 ans, Vitor Roque, n’a pas réussi à s’imposer au Barça lors de la saison 2023/2024. La pression était haute, il pensait pouvoir la gérer, mais ses performances ont prouvé le contraire. Seul point en sa faveur, il n’a été titulaire que 2 petits matchs, et il a malgré tout inscrit 2 buts. Mais il est entré en jeu 14 fois, sans marquer les matchs de son empreinte. Vitor Roque avait finalement été prêté du côté du Real Betis, où il a inscrit 7 buts en 33 rencontres disputées : un bilan encore jugé trop juste.

Depuis, El Tigrinho, comme on le surnomme au Brésil, évolue du côté de Palmeiras. L’actuel directeur sportif des Blaugranas, Deco, a envoyé un message à l’attaquant brésilien, laissant paraître une forme de regret sur la gestion du dossier Roque. «Je me sens très triste. Je pense toujours que lorsque Vitor est arrivé en janvier, cela ne l’a pas aidé. Il a bien commencé, il a marqué un but, mais il était difficile d’assimiler cette pression qui existe à Barcelone. S’il était arrivé cette saison, peut-être aurait-il fait mieux, avec de nouveaux préparateurs physiques, peut-être que j’aurais eu plus de chance. Maintenant, il doit reprendre confiance à Palmeiras», a déclaré l’ancien joueur de Chelsea et du grand Barça dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.