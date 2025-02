Le Betis annonce la fin du prêt de Vitor Roque

Vitor Roque n’est plus un joueur du Betis. Prêté cette saison par le FC Barcelone, l’attaquant brésilien de 20 ans a vu son prêt chez les Verdiblancos être cassé. Le club sévillan vient de l’officialiser. Pour rappel, Roque va prochainement rentrer au pays où il signera à Palmeiras. En échange, le Barça recevra une somme d’environ 25 M€.

📣 OFICIAL | El #RealBetis y el @FCBarcelona_es acuerdan resolver la cesión de Vitor Roque ✍️



Suerte en tu nueva etapa, Vitor. — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 28, 2025

«Le Real Betis Balompié et le FC Barcelone se sont mis d’accord sur la fin du prêt de l’attaquant Vitor Roque. Le Brésilien, arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, quitte le club après avoir joué 33 matches et marqué 7 buts. Le club le remercie pour ses services et lui souhaite bonne chance pour ses prochains défis professionnels», indique le communiqué publié par le club andalou.