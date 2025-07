Mercato : le message énigmatique de Matthieu Udol

Depuis plusieurs semaines, le RC Lens a fait de Matthieu Udol une cible de choix. Oui mais voilà, le capitaine messin, impliqué et décisif toute la saison et buteur à l’aller et au retour en barrage L1/L2 contre les Rémois, est toujours en Moselle. La raison ? Le refus du président du FC Metz de le laisser partir alors qu’il avait donné sa parole d’un bon de sortie l’été dernier lorsque Udol avait refusé Saint-Etienne pour rester dans son club, celui pour lequel il joue depuis l’âge de 10 ans.

Et la dernière déclaration de Bernard Serin dans les colonnes du Républicain Lorrain ne laisse guère place au doute. «Quand on a un joueur comme Matthieu, l’objectif est de constituer une équipe compétitive autour de lui, autour de son capitaine. C’est donc la raison pour laquelle nous souhaitons conserver Matthieu», a-t-il expliqué avant d’aller plus loin en indiquant que conserver son capitaine ne sera pas si compliqué. Le joueur «(n’ira) pas au clash, puisque la décision, au final, appartient au club». Si le défenseur du FC Metz ne s’est pas exprimé publiquement, sa récente story sur son compte Instagram avec la légende : «il y a un temps pour tout» en dit long sur ce qu’il pense de cette situation… Voilà qui promet des prochains jours animés entre les différentes parties…