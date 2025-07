Lens annonce l’arrivée de Regis Gurtner

Le RC Lens enrôle déjà deux gardiens. Après le départ d’Hervé Koffi au SCO d’Angers, les Sang et Or devaient trouver une nouvelle doublure et l’emblématique gardien d’Amiens, Régis Gurtner, était courtisé depuis plusieurs semaines, comme nous l’avions révélé. Après avoir validé l’arrivée de son nouveau gardien titulaire Robin Risser, le RC Lens enrôle donc l’expérimenté portier de 38 ans jusqu’à la fin de la saison.

«Après dix saisons sous les couleurs d’Amiens SC, Régis Gurtner (506 matchs en professionnel) continue sa carrière dans les Hauts-de-France. Dernier rempart aguerri, le joueur de 38 ans vient apporter son expérience au Racing, où il endossera le rôle de numéro deux et retrouvera la Ligue 1 McDonald’s. En fin de contrat avec le club picard, il s’engage avec les Sang et Or jusqu’en juin 2026», a assuré le RC Lens.