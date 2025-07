Bientôt libre, Pierre-Emerick Aubameyang affole le mercato !

Mais qui peut stopper l’insatiable Pierre-Emerick Aubameyang ? Après une saison record avec l’OM (27 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues) ponctuée d’un titre de recordman des buts marqués en Ligue Europa (34 buts) durant une compétition 2023-24 où il a inscrit 10 buts, PEA filait tout droit du côté de l’Arabie Saoudite et plus précisément à Al-Qadsiah.

Un crève-coeur pour les supporters marseillais qui laissaient alors filer leur meilleur joueur pour la très lucrative Saudi Pro League mais une aubaine pour le championnat saoudien. Compétiteur dans l’âme, l’attaquant international gabonais a survolé de son talent un championnat où il n’est pas si facile de s’imposer. Jhon Duran déjà reparti en Europe peut d’ailleurs en témoigner.

Des clubs de Ligue 1 sont à l’affût

Et les statistiques de l’ancien buteur de l’OM sont éloquentes. Déjà, Aubameyang est l’attaquant qui a disputé le plus de minutes en Saudi Pro League devant CR7, Benzema ou Toney. Il est celui qui a couru le plus (301,7 km), le troisième au niveau des courses de haute intensité (1084), le deuxième au niveau des courses et le premier en vitesse de pointe (33,9 km/h). Autre statistique de taille, PEA est l’attaquant de Saudi Pro League le plus décisif contre le top 5 du championnat avec 7 buts à égalité avec Ivan Toney et devant Karim Benzema (6 buts). La preuve qu’à 36 ans, l’attaquant gabonais en a encore sous le capot.

Reste désormais à connaître son futur club en 2025-26. Sous contrat avec Al-Qadisiyah jusqu’en juin 2026, Pierre-Emerick Aubameyang, qui était de passage ce matin au centre d’entrainement de Saint-Etienne pour l’essai de son neveu, est en train de négocier son départ du club saoudien. S’il reste encore des détails à régler pour que le recordman des buts en Ligue Europa retrouve sa liberté, les clubs sont nombreux à être à l’affût pour profiter de l’aubaine, à savoir un attaquant libre qui reste sur 50 buts sur les deux dernières saisons.

Selon nos informations, des clubs saoudiens sont là, de même qu’un club de MLS. Mais un retour en Europe est tout à fait possible. Des clubs de Ligue 1, mais des formations de Super Lig, de Premier League, de Serie A et d’Espagne sont également sur le coup. Voilà qui promet une sacrée bataille à venir.