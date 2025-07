Theo Hernandez massacre la direction de l’AC Milan

Parti cet été de l’AC Milan pour rejoindre la formation saoudienne d’Al-Hilal, Theo Hernandez (27 ans) va changer d’air. Le latéral gauche tricolore ne semble en tout cas n’avoir pas apprécié le déroulement de l’opération et a du des mots durs sur son compte instagram envers la direction du club lombard.

«Après six ans dans ce club, le temps est venu de dire au revoir. Je suis arrivé à Milan en 2019 avec des rêves, l’envie et l’enthousiasme de porter un maillot riche en histoire. Je pars aujourd’hui après avoir vécu des moments inoubliables, comme la victoire de la Serie A et de la Supercoppa italienne, et surtout après avoir partagé les vestiaires avec des gens incroyables. Merci du fond du cœur à mes coéquipiers, à chaque entraîneur qui a cru en moi, et en particulier à Paolo Maldini, pour sa proximité, sa vision et son leadership. Et merci aux fans de Rossonera, qui a toujours été là, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Entendre votre soutien a été un privilège que je n’oublierai jamais et que je porterai toujours dans mon cœur. Ma décision de partir n’a pas été facile. J’ai toujours su où je voulais être, et Milan a toujours été ma priorité. Malheureusement tout ne dépend pas d’une seule personne. La direction que le club a prise et certaines décisions récentes ne reflètent pas les valeurs ou l’ambition qui m’ont amené ici. Il est temps de fermer un chapitre et d’en commencer un autre, différent, mais tout aussi important pour moi. Je pars la tête haute, parce que j’ai toujours tout donné pour ce club, en me donnant au max et en partageant les mêmes rêves de cette fan base. Je pars le cœur plein, et avec l’espoir que très bientôt Milan reviendra à la place qu’il mérite. Milan sera toujours une partie de moi. Aller Milan toujours», a-t-il déclaré. Les dirigeants milanais apprécieront.