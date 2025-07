Crystal Palace saisit le Tribunal Arbitral du Sport contre l’OL et Nottingham Forest

Dans un contexte marqué par une vigilance accrue autour des règlements de propriété multi-clubs dans les compétitions européennes, un nouveau litige oppose plusieurs clubs de football devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Crystal Palace a déposé un recours officiel contre l’UEFA, Nottingham Forest FC et l’Olympique Lyonnais, contestant sa relégation de l’UEFA Europa League 2025/2026 à la Ligue de Conférence Europa. Cette décision controversée, rendue par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA le 11 juillet 2025, repose sur une prétendue infraction aux règles de propriété multi-clubs, en lien avec les relations capitalistiques entre les entités concernées. Crystal Palace entend non seulement obtenir l’annulation de cette décision, mais également sa réintégration dans la compétition européenne initialement prévue, au détriment soit de Nottingham Forest, soit de l’OL. Le recours introduit le 21 juillet 2025 a déclenché une procédure accélérée devant le TAS, dont l’issue – exécutoire et rendue sans motifs – est attendue au plus tard le 11 août 2025. Le communiqué suivant, émis à titre informatif, présente les grandes lignes de cette affaire en cours.

«Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) confirme la réception d’un recours par Crystal Palace FC contre l’UEFA, Nottingham Forest FC (Nottingham Forest) et l’Olympique Lyonnais (OL) concernant une décision de l’UEFA de retirer Crystal Palace de l’UEFA Europa League 2025/2026 en raison d’une violation alléguée des règlements de propriété multi-clubs. Le recours formé le 21 juillet 2025 vise à annuler la décision de l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA le 11 juillet 2025, qui a trouvé Crystal Palace et OL non conformes à la propriété multi-club règlements et placé Crystal Palace dans la Ligue de Conférence de l’UEFA 2025/2026. Aux côtés de l’annulation, Crystal Palace demande la réadmission à l’UEFA Europa League 2025/2026 avec L’admission de Nottingham Forest rejetée. À titre d’alternative, Crystal Palace demande la réadmission à l’UEFA Europa League 2025/2026 avec l’admission de l’OL refusée. Les parties échangent actuellement des observations écrites conformément aux règles d’arbitrage régir les procédures d’appel du TAS. À la suite de ce processus, une audience sera fixée. Elles ne sont pas ouvertes au public sauf accord de la Cour et de toutes les Parties. Il s’agira d’une procédure accélérée avec une décision exécutoire (sans motifs) à rendre sur ou avant le 11 août 2025»