David De Gea n’a pas oublié son transfert avorté au Real Madrid

À l’été 2015, Manchester United et le Real Madrid avaient trouvé un accord pour le transfert du gardien espagnol David De Gea, mais un retard dans l’envoi des documents par fax a empêché l’opération de se réaliser. L’ancien de l’Atlético de Madrid est resté à Old Trafford jusqu’en 2023, avant de traverser une parenthèse sans club, puis de rebondir à la Fiorentina, où il a retrouvé son meilleur niveau.

Dix ans après, le portier de 34 ans s’est souvenu de cet incident dans un entretien exclusif accordé au média italien Cronache Di Spogliatoio. L’amertume persiste. «À la fin de ma carrière, je parlerai de ce qui s’est passé ce jour-là, a-t-il assuré avant de relativiser. Finalement, cela ne s’est pas fait, et je pense que quand certaines choses arrivent, c’est pour une raison : je suis resté à Manchester et j’en ai été très heureux. C’est ma maison, et je pense que tout s’est bien terminé ainsi. Courtois y est allé, et il avait trouvé sa place à l’Atlético justement grâce à mon départ. Il a très bien réussi, et je suis content pour lui.»