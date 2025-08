Le report du match Real Madrid-Osasuna annulé par la RFEF

Le report du match entre le Real Madrid et Osasuna a été refusé par José Alberto Peláez, le juge unique de la RFEF chargé des compétitions professionnelles. Le match se jouera donc comme prévu le mardi 19 août à 21h au Santiago-Bernabéu, pour le compte de la première journée de la Liga. Le Real Madrid avait demandé un report en s’appuyant sur les 21 jours de repos obligatoires accordés après son élimination en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Ce court délai empêcherait une préparation complète. Les Merengues souhaitaient ainsi commencer leur saison directement à la deuxième journée, contre Oviedo.

Mais le juge a estimé que cette situation ne relevait pas de la force majeure. Il a rappelé que la Coupe du Monde des Clubs était prévue de longue date au calendrier, et que l’effectif professionnel du Real Madrid reste suffisamment fourni pour disputer cette première journée. De plus, les trois semaines de préparation réclamées ne figurent dans aucune convention collective entre La Liga et les syndicats. Le Real Madrid dispose maintenant de 48 heures pour faire appel auprès de la Commission nationale d’appel, avant un éventuel recours devant la Cour d’appel espagnole, voire le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Affaire à suivre.