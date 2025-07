Théo Hernandez rebondit à Al-Hilal

Le dossier Théo Hernandez est définitivement refermé. Après des mois de tractations, de discussions, et de suppositions, le latéral gauche français quitte officiellement l’AC Milan. Son départ aurait déjà pu intervenir l’hiver dernier lorsque Côme avait proposé 40 millions d’euros au club lombard, mais ce dernier s’était heurté au refus du joueur, sous contrat jusqu’en 2026. Ces dernières semaines, tout laissait penser que Hernandez retournerait à l’Atlético de Madrid, huit ans après avoir quitté le club.

Les exigences XXL de l’AC Milan ont finalement refroidi les Colchoneros, qui en avaient pourtant fait leur priorité avant de se tourner vers la piste Andy Robertson, moins onéreuse. Une aubaine pour Al-Hilal, qui a profité de l’opportunité pour s’engouffrer dans la brèche. Le club saoudien a rapidement pu répondre aux demandes salariales du joueur, dont l’arrivée a donc été officialisée aujourd’hui.

Quid de la Coupe du Monde 2026 ?

À Al-Hilal, Théo Hernandez touchera un salaire supérieur à 20 millions d’euros, tandis que l’AC Milan va récupérer plus de 30 millions d’euros dans l’opération. Mais forcément, ce transfert pose question sur l’avenir international du joueur de 27 ans, capé à 38 reprises. Moins en réussite ces derniers mois, Hernandez avait vu la menace Lucas Digne planer au-dessus de sa tête, le défenseur d’Aston Villa ayant répondu présent lors des derniers rassemblements.

À un an de la Coupe du Monde, cet exil n’est donc pas forcément une vitrine pour l’ancien joueur du Real Madrid. Même si N’Golo Kanté a pu être rappelé l’été dernier à l’Euro en jouant à Al-Ittihad, l’histoire de Didier Deschamps en Bleus a confirmé et reconfirmé que la Coupe d’Europe était son juge de paix (seul Gignac avait été appelé par Deschamps sans jouer en Europe, avant Kanté). Les prochains rassemblements, programmés pour septembre, octobre, et novembre, devraient donc nous aider à mieux savoir quelle tournure prendra l’histoire de Théo Hernandez en sélection.