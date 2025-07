Chelsea veut faire capoter le transfert de Guéla Doué à Milan

Le frère de Désiré Doué, Guéla Doué souhaite rejoindre l’AC Milan de Massimiliano Allegri. Le club italien étant très intéressé par le joueur ivoirien, mais il n’est pas le seul, les Blues de Chelsea suivent, eux aussi, attentivement le dossier. Le joueur de 22 ans est ouvert à un départ cet été, mais le propriétaire de Chelsea, qui est le même que celui de Strasbourg, insisterait pour faire venir le joueur à Londres et éviter son départ vers la Lombardie. L’AC Milan vit une période compliquée, terminant à la 8e position de Serie A, et souhaite donc se renforcer en défense, notamment après le départ vers l’Arabie saoudite de Théo Hernandez.

Solide défensivement et rapide, Guéla Doué a un profil particulier. L’AC Milan aurait même fait une première offre de 15 millions d’euros pour s’attacher ses services, et en préparerait une seconde pour le natif d’Angers selon La Gazzetta dello Sport. Mais c’est le club londonien qui pourrait faire capoter ce transfert, parce que Milan et Chelsea ont déjà échangé à propos de Mike Maignan, qui était la priorité de Maresca. Ce dossier s’est finalement refroidi. En effet, après l’arrivée d’Allegri, l’AC Milan a bloqué le départ du gardien, considéré comme l’un des piliers de l’équipe, ce qui aurait alors agacé les Blues. Affaire à suivre.