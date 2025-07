Real Madrid : Luka Modric très ému après son départ

Le mythique milieu croate du Real Madrid, arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, quitte le club madrilène après 597 matchs disputés. Le Ballon d’Or 2018 s’est exprimé lors d’un long entretien pour la chaîne TV du Real Madrid. Le joueur de 39 ans a déclaré : «ce fut un voyage long, mais inoubliable. J’ai beaucoup grandi en tant que joueur et en tant que personne. J’ai un deuxième chez-moi, car Madrid et l’Espagne sont comme ma deuxième maison. Je suis très heureux et sûr qu’avec le temps, je prendrai encore plus conscience de ce que j’ai accompli, car il me faudra du temps pour assimiler toutes les émotions et tout ce que j’ai accompli ici.»

La suite après cette publicité

Celui qui devrait bel et bien s’engager avec l’AC Milan dans les prochains jours évoque son palmarès et ses accomplissements au Real Madrid : «écouter mes statistiques me rendent heureux et fier de ce que j’ai accompli ici. Être le joueur ayant remporté le plus de titres dans le meilleur club de l’histoire du football est impressionnant. Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi d’autres choses, comme l’affection des supporters. Je m’en souviens toujours, car c’est quelque chose que personne ne peut vous enlever. On ne peut pas tromper les gens, et ils ne vous aimeront pas simplement parce que vous jouez au Real Madrid, mais l’affection qu’ils m’ont témoignée est incroyable. Je n’aurais jamais imaginé cela.» Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Casa Blanca, Modrić part la tête haute et le cœur à jamais madrilène.