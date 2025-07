Mercato, Real Madrid : ça bouge enfin niveau départs !

Après un mois de juin plutôt agité pendant lequel les Merengues ont conclu les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono, le Real Madrid a connu des dernières semaines plus calmes. Et c’est normal puisque le club était avant tout concentré sur cette Coupe du Monde des Clubs, compétition pendant laquelle ils ont pris la porte en demies face au PSG. Une défaite 4-0 qui a d’ailleurs provoqué de grosses critiques envers certains joueurs madrilènes…

Une fois cette douloureuse page tournée, la direction du Real Madrid est repartie à l’attaque sur le mercato. Alvaro Carreras, que les Merengues voulaient conclure avant le Mondial des Clubs, est ainsi attendu à Madrid ces prochains jours. Le dossier du défenseur central est aussi plus que jamais d’actualité après le Mondial des Clubs et les prestations médiocres de joueurs comme Raul Asencio et Antonio Rüdiger. Quant aux départs, ça a aussi commencé à bouger sérieusement.

10 millions d’euros gagnés ce week-end

Víctor Muñoz a ainsi quitté le club pour s’engager avec Osasuna. Une vente rapportant 5 millions d’euros aux Merengues, tout comme celle de Rafa Obrador à Benfica, et d’autres jeunes devraient suivre. Jeremy de León, souvent appelé par Carlo Ancelotti la saison dernière, est ainsi convoité par Malaga. Parmi les joueurs de l’équipe première, on peut citer Fran Garcia. Selon plusieurs médias italiens, il fait partie des pistes milanaises pour remplacer Theo Hernandez, parti en Arabie saoudite. Malgré de belles prestations aux USA, l’arrivée de Carreras et la présence de Ferland Mendy pourraient le priver de temps de jeu à Madrid.

En plus de David Alaba dont le club veut se débarrasser mais pour qui ça ne se bouscule pas vraiment au portillon, le Real Madrid a aussi montré la porte à un autre joueur : Dani Ceballos. Sans être considéré indésirable par les Merengues, le milieu espagnol ne devrait pas être très important dans les plans de Xabi Alonso et toute proposition pour lui sera écoutée. Un choix devra aussi être fait entre Gonzalo Garcia et Endrick, puisque seul l’un des deux sera conservé. Enfin, le départ de Rodrygo vers la Premier League devrait s’accélérer ces prochains jours. La semaine va être chaude à Madrid.